Uns pressupostos que ho canvien tot

A vegades les coses canvien però no de cop. Tot en la vida són processos, allò que precipita els esdeveniments no deixa de ser el punt culminant de fets anteriors que potser sens havien escapat. Sense cap mena de dubtes quelcom està canviant a Sant Adrià.

Alguna cosa no acabava de funcionar quan l’Ajuntament va omplir carrers amb cartells anunciant que faria unes xerrades per explicar els pressupostos. Aquí va saltar la polèmica, ja que al final només va dur a terme unes xerrades sobre la gestió realitzada els darrers anys. El punt central de tot plegat era fer participar als ciutadans de la tasca de govern de l’actual equip de govern municipal, concepte amb el que estic plenament d’acord, però que com va explicar molt bé en el seu blog en Jordi Borràs, aquelles xerrades van transformar tot plegat en uns “pressupostos pseudopúblics“.

Així, els diferents partits a l’oposició van manifestar certa queixa en el sentit que no havien rebut encara els pressupostos de manera formal per estudiar-los. Quan els van rebre, van tenir poc temps per analizar-los a fons. La sorpresa va saltar quan la convocatòria del ple per votar-los es va fer un divendres a les 8:30 del matí. En aquest horari, se’m feia quasi bé impossible poder assistir-hi, però a ERC-Sant Adrià vam tenir la sort de que en Rubèn Arenas sí que hi pogués estar.

Aquí arriba el canvi, per primera vegada, l’equip de govern no va tenir prou suport per tirar endavant aquests pressupostos, PSC i ICV-EUIA no van sumar prou regidors. No entraré en sí bloquejar pressupostos és bo o dolent, o si té conseqüències per la ciudadania o no, ja s’han encarregat de fer-ho aquests dies els uns i els altres. El fet que vull subratllar és que quelcom ha canviat profundament a Sant Adrià, aquella ciutat amb majories polítiques aplastants, on avui, aquestes majories ja no existeixen.

És evident que això no és el final de res, ni tan sols l’inici d’alguna altra cosa, això ho deixem per a les eleccions d’aquí uns mesos, on sí que els ciutadans podran dir sense problemes quin model de ciutat volen per als propers 4 anys, però potser sí que és l’inici del final d’aquesta hegemonia que fins divendres semblava eterna.