Recordo quan tenia uns 14 o 15 anys i començava a interessar-me pel món de política que vaig trobar una frase de Vicenç Vives que em va captivar tant, però tant, que de fet, l’he mantingut en el meu imaginari personal en un lloc de privilegi fins avui mateix, es tractava del final de la seva gran obra Notícia de Catalunya, i feia així:

“El primer ressort de la psicologia catalana no és la raó, com en els francesos; la metafísica, com ens els alemanys; l’empirisme, com en els anglesos; la intel·ligència, com en els italians; o la mística, com ens els castellans. A Catalunya el mòbil primari és la voluntat d’ésser“

Aquests dies m’ha vingut de nou a la memòria aquesta sentència, quan diferents personatges han demostrat aquest sentit primari d’ésser està més viu que mai. Parlo de Joan Laporta, Sánchez Piñol, Raül Romeva i el jutge Vidal, potser quatre personatges que de fet estan els uns dels altres molt separats entre ells ideològicament, però que han escenificat de la millor manera possible aquests dies justament aquest sentit primari de voler ser per damunt de tot, amb les seves accions han rebut atacs, insults, i per sobre de tot, repercussions profesionals (en uns casos) que afecten directament a allò que han dedicat la seva vida. Per això, és encara més important tenir-ho en compte.

En un dia com avui és important tenir-ho en compte, i és el dia en que de nou El Periodico ens informa a tots els catalans que estem acabats, que el procés no va enlloc, i que això de la independència ja ha passat, de nou, el suffle ha baixat, i tornem als temps del seny i del pacte. Fet i fet, la mateixa setmana que semblem acabats, és quan aquests 4 personatges ens han demostrat a través de l’exemple que no, que la nostra voluntat d’ésser està més viva que mai, i que per damunt d’enquestes, opinions, cunyats i persones hiperventilades, continuem fent camí i arribarem a l’objectiu final, perquè la voluntat d’ésser és el nostre mòbil primari.