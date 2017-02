Qualsevol persona que ha participat en una associació, partit o ha tingut cap feina en un lloc on hagi de prendre decisions sap de la importància de la informació, i com aquesta determina moltes vegades les nostres decisions cap a un costat o un altre. Als entrenaments de la UKSA, moltes vegades gastava 5 minutets abans de començar en explicar als jugador aquesta o altra cosa que havia passat al club durant la setmana, moltes vegades la majoria no entenien perquè gastava temps en això en lloc d’anar a per feina, però justament aquesta informació era la que després, quan arribava alguna decisió basada en ella, era bàsica per entendre perquè s’havia pres així i garantir la confiança entre tots plegats.

En política sol passar una cosa semblant, moltes vegades es prenen decisions que el comú dels mortals no acabem d’entendre, i els compromisos o pactes finals ens semblen bé o malament, sense poder valorar tota la informació necessària per entendre sí és una bona o mala decisió. Aquelles petites coses del dia a dia que com humans ens inclinen i predisposen.

Tot aquest rotllo us ho explicava perquè no s’ha donat gens de transcendència a l’entrada de tres experts d’ERC al govern, s’ha parlat més de “fiscalització” o “control” que de la veritable importància: accès a informació. El govern d’un país com el nostre no és senzill, i intervenen molts elements que no ens podem ni arribar a imaginar, si gestionar una entitat ja és complexe, no vull imaginar-me una conselleria o la propia Generalitat.

Fins ara, a ERC se li havia “demanat” confiança total en les decisions que pren el president Mas i CIU en general perquè sí. Ja fa molts mesos (de fet anys) que porto dient que el gran “problema” central del procés (per part del indys) és justament la confiança, es demana que ERC confiï cegament i sense cap qüestionament en CIU, un partit que històricament i des de la perspectiva d’ERC, ha jugat moltes vegades les seves cartes pensant més en els seus interessos partidistes particulars que en el general, i com es pot entendre, si s’agafa aquest prisma per analitzar la situació actual i el que ha passat els darrers mesos, és evident que als primers canvis d’allò pactat per part de CIU, una confiança que era per dir-ho de forma generosa “suficient”, va saltar pels aires.

Per això, penso que l’entrada d’aquests tres experts i l’accés total del que sembla que gaudiran, proporcionaran informació important i de primera ma sobre l’estat de les coses, les dificultats a les que dia a dia s’enfronta una Generalitat atacada per un Estat en plena bogeria centralització, i que en el fons, el que farà serà fomentar la confiança dels dos principals partits que per bé o dolent, ens han de portar, si ho aconsegueixen, a l’objectiu desitjat: la independència.

Molt més important aquest pas que els pactes o no pactes amb els que en els darrers mesos ens hem vist immersos. Potser fins i tot la pregunta seria perquè no s’ha fet abans. Conclusió: tornem a anar bé.