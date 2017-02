Vaig fer de voluntari el 9N. La nit abans no vaig poder dormir gaire. Estava força nerviós, no és que visqui en una zona massa indepe, i no sabia si podria entrar al col·legi amb normalitat, si algú vindria a insultar-nos o ves a saber que.

He estat a moltes manifestacions, concentracions, actes polítiques, abans i després de militar en ERC, he estat a finals esportives, i tants anys fent d’entrenador he viscut moments especials i imatges inoblidables de gran tensió emocional, però mai cap imatge tant potent com la que vaig veure aquell matí: