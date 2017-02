6 anys després… canvi de servidor i d’aspecte

Que en la teva pàgina inicial apareguin 10 entrades i d’aquestes 6 pertanyin al 2013 (estant a punt d’entrar al 2015), no vol dir res de bo. És evident que calia un canvi en el blog, i el primer pas era un canvi de servidor. Moltes vegades tenia ganes d’escriure, però el servidor era lent, i havia arribat fins als 50.000 comentaris spam a l’espera d’una revisió. Després del canvi de servidor tot ha estat molt més fàcil del que sembla. El problema principal de l’anterior servidor és que estava pagant i pagant religiosament però ells no anaven actualitzant res. Bàsicament, l’empresa amb la que vaig contractar el servidor va ser comprada per una altra, que a la seva vegada la va comprar una altra, així que suposo que els nostres servidors, els dels clients antics, romanen en alguna obscura zona de ves a saber on. Al demanar-lis que actualitzin el servidor per poder actualitzar WordPress, em van dir que no era possible, que si volia contractés un servidor dedicat.

Doncs ells mateixos, una tarda després ja estic en un servidor d’una altra empresa, i donaré de baixa el servidor en pocs dies, una cosa menys i un client fidel menys que tindran. La Gemma ha tardat poc i menys en trobar-me un theme que estigués ben parit, de fet diu que també se l’instal·larà al seu blog, per tant tots contents. A partir d’aquí, espero ser més regular en les meves observacions, moltes vegades l’exercici de tenir un blog, en el meu cas, no és tant el fet de difondre res, ja que em consta que no em visita ni Santa Eulàlia, més aviat, de tant en tant, tornar a les entrades antigues i veure si has encertat o no en els plantejaments que havies tingut en el passat.

Ens llegim!